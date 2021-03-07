Никита Михалков оценил расследование Собчак о его доходах

Российский режиссер Никита Михалков прокомментировал расследование о его доходах, автором которого стала журналист Ксения Собчак. Соответствующее заявление он сделал в рамках своей программы на YouTube — «БесогонTV».

В выпуске Михалков приводит отрывки расследования Собчак, где журналистка говорит о крупных суммах, которые были потрачены на ряд его фильмов.

По словам режиссера, из денег на три названных фильма бюджетными являются лишь 22% из-за «закона о господдержке государственного кинематографа».

Он подчеркнул, что остальные деньги были найдены продюсерами самостоятельно. Михалков также указал на то, что «тысячи людей обрели рабочие места» и все «получили зарплаты».

Кроме того, кинематографист напомнил о существующем законе о лишении свободы за клевету.

«Нет, я не угрожаю, я просто так... вопрос», — добавил Михалков.