Представитель рассказала о состоянии госпитализированной с COVIID-19 Лядовой

Представитель народной артистки РСФСР, композитора, пианистки и певицы Людмилы Лядовой Виталий Мирошников рассказал о ее самочувствии. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, ее состояние улучшилось.

«Пошла положительная динамика. Она даже смогла поговорить по телефону», — уточнил Мирошников.

Он также добавил, что артистка продолжает использовать кислородную маску, однако уже может дышать и без нее.

Ранее Лядова была госпитализирована с тяжелым течением коронавируса 27 февраля 2021 года. На следующий день она была переведена в реанимацию.