На Кипре православная молодежь протестует против отобранной для «Евровидения» песни
Карина Казанцева
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На Кипре православная молодежь протестует против песни El Diablo («Дьявол»), которую исполнит греческая певица Элена Цагрину на конкурсе «Евровидение-21». Об этом сообщила газета «Филелефтерос».
Организатором акции стала «Православная молодежь Кипра». Митингующие вынесли кресты и транспаранты с надписями «Мы любим Христа» .
Также участники акции вручили резолюцию заведующему отделом новостей Кипрской телерадиовещательной корпорации (CyBC), отобравшей песню.
«Наша позиция такова, что эта песня представляет собой гимн темным силам», — говорится в документе.
Ранее Армения отказалась от поездки на «Евровидение».
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