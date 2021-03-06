На Кипре православная молодежь протестует против отобранной для «Евровидения» песни

На Кипре православная молодежь протестует против песни El Diablo («Дьявол»), которую исполнит греческая певица Элена Цагрину на конкурсе «Евровидение-21». Об этом сообщила газета «Филелефтерос».

Организатором акции стала «Православная молодежь Кипра». Митингующие вынесли кресты и транспаранты с надписями «Мы любим Христа» .

Также участники акции вручили резолюцию заведующему отделом новостей Кипрской телерадиовещательной корпорации (CyBC), отобравшей песню.

«Наша позиция такова, что эта песня представляет собой гимн темным силам», — говорится в документе.

Ранее Армения отказалась от поездки на «Евровидение».