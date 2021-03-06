Бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» рассказал о смертельной болезни

Иллюзионист, бывший ведущий шоу «Битва экстрасенсов» Сергей Сафронов заявил, что у него рак лимфатической системы.

«У меня лимфома. Написано первая/вторая стадия. Врач сказал, что есть вероятность большая, что это не исцелить», — признался он Star Hit.

Сафронов проходит лечение бесплатно в государственной клинике. «Какая разница, где мне будут вводить те же самые лекарства? Не считаю правильным платить миллионы, чтобы с меня сдували пылинки. У меня нет короны на голове», — сказал иллюзионист.

Также Сафронов вспомнил, что по началу ему сложно справляться с последствиями химиотерапии. По его словам, после капельниц ощущение похожи сильное похмелье — тошнит, кружится голова, сложно стоять на ногах. Это состояние погружает в депрессию и кажется, что все плохо и ничего не получится, добавил ведущий.

Ранее отстраненный от работы Сафронов назвал обвинения против него сфабрикованными.