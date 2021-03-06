Кот Димы Билана болен СПИДом
Арнольд Мухин
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Российский певец Дима Билан рассказал, что ветеринары обнаружили у его кота Соломона вирус иммунодефицита, или «кошачий СПИД».
«Животные болеют всем тем же, что и люди. Я своего лечу. Вожу на терапию», — рассказал он НТВ.
Артист добавил, что не отчаивается и делает все возможное, чтобы помочь питомцу.
Минувшей зимой Билан увидел черного кота на улице и решил его подобрать. Животное лежало возле дома с «вываленным языком». После этого Соломон провел в клинике полтора месяца.
Вирус иммунодефицита у кошек — гемоконтактная инфекция, которую нельзя излечить. Чаще всего животные заражаются ею во время драк.
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