Кот Димы Билана болен СПИДом

Российский певец Дима Билан рассказал, что ветеринары обнаружили у его кота Соломона вирус иммунодефицита, или «кошачий СПИД».

«Животные болеют всем тем же, что и люди. Я своего лечу. Вожу на терапию», — рассказал он НТВ.

Артист добавил, что не отчаивается и делает все возможное, чтобы помочь питомцу.

Минувшей зимой Билан увидел черного кота на улице и решил его подобрать. Животное лежало возле дома с «вываленным языком». После этого Соломон провел в клинике полтора месяца.

Вирус иммунодефицита у кошек — гемоконтактная инфекция, которую нельзя излечить. Чаще всего животные заражаются ею во время драк.