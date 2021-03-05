Дата премьеры «Тихого места 2» перенесена на более ранний срок
Елена Арнольдова
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Дату выхода сиквела хоррора «Тихое место» перенесли на более ранний срок, сообщил режиссер Джон Красински в Twitter.
Ранее запланированная на 17 сентября премьера состоится 28 мая 2021 года. «Говорят, хорошее случается с теми, кто ждет. Думаю, мы ждали достаточно долго», — написал он.
По словам Красински, фильм будет называться. «Тихое место 2: День памяти».
Первая часть фильма вышла в прокат в 2018 году. В центре сюжета картины — жизнь семьи в мире, где монстры реагируют на любой звук. Родственникам приходится общаться жестами и передвигаться тихо.
В фильме сыграли Эмили Блант, Киллиан Мерфи, Ноа Джуп, Милли Симмондс и Джимон Хонсу.
Ранее сообщалось, что премьера «Лиги справедливости» Снайдера состоится в России одновременно с мировой.
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