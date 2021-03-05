Назван лучший фильм Берлинского кинофестиваля
Александра Лисица
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«Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля в номинации «Лучший фильм» получила картина «Неудачный секс, или Сумасшедшее порно» румынского режиссера Раду Жуде, сообщает РИА «Новости».
Берлинале из-за пандемии коронавируса в 2021 году проводится в два этапа, первый из которых проходит онлайн.
Первые призы жюри Берлинского кинофестиваля раздало 4 марта. Фаворитом рейтинга критиков ранее стал фильм южнокорейского режиссера Хон Сан Су «Вступление».
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