Умерла 90-летняя голливудская актриса Джоан Уэлдон

Голливудская актриса Джоан Уэлдон умерла в возрасте 90 лет, сообщает Daily Star со ссылкой на семью покойной.

Смерть наступила 11 февраля 2021 года. «С грустью сообщаем о кончине Джоан Луизы Уэлдон Поделл, любящей и преданной матери, жены, бабушки и дорогой подруги», — передали родные актрисы.

Джоан Уэлдон также играла в театре, была оперной певицей. В кино актриса снималась с 1953 по 1958 год. Самым известным фильмом с ее участием стал научно-фантастический триллер «Они!» о нападении гигантских муравьев.