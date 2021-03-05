Пугачева и Ротару заняли первые места в рейтинге «настоящих женщин»

Россияне считают, что певицы Алла Пугачева и София Ротару, а также председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, являются настоящими женщинами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

Исследование было приурочено к Международному женскому дню, который отмечается 8 марта.

По мнению 6% респондентов, настоящей женщиной является Алла Пугачеву. 3% опрошенных считают таковой Софию Ротару, а другие 3% — Матвиенко.

Также участники опроса назвали настоящей женщиной Ирину Хакамаду (2%), Валерию (2%), Алису Фрейндлих (2%), Чулпан Хаматову (2%) и Анджелину Джоли (1%).

В опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.