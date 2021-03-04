Жюри «Берлинале» раздало первые призы

Стали известны первые лауреаты Берлинского кинофестиваля.

Как сообщается на сайте киносмотра, в номинации «Лучший короткометражный фильм» жюри присудило «Золотого медведя» режиссеру из Молдавии Ольге Луковниковой. Она получила награду за фильм «Мой дядя Тюдор».

«Серебряного медведя» получил «Уходящий день» китайского режиссера Чжан Далэя о встрече внука с дедом.

Берлинале из-за пандемии коронавируса в 2021 году проводится в два этапа, первый из который проходит онлайн.

Ранее критики назвали фильм-фаворит программы Берлинале.