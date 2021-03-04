Жан-Люк Годар уходит из кино

Французский режиссер Жан-Люк Годар решил уйти из кино. Об этом 90-летний кинематографист рассказал на видеоконференции в рамках Международного кинофестиваля в Керале.

По словам Годара, перед завершением кинокарьеры ему необходимо снять два последних фильма, работа над которыми уже начата.

Годар создал для них сценарии и после выпуска фильмов планирует попрощаться с кино. Ленты называются «Смешные войны» и «Сценарий».

Жан-Люк Годар — автор фильмов «На последнем дыхании», «Презрение», «Альфавиль», «Безумный Пьеро» и др., лауреат премий «Оскар» и «Сезар».