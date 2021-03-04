Режиссер «Мортал Комбат» пообещал много жестоких сцен в фильме

Режиссер фильма «Мортал Комбат» по мотивам одноименной компьютерной игры Саймон Маккуойд в интервью Cinema Blend пообещал, что в фильме будет много жестоких и кровавых сцен.

Для их съемок было заготовлено много бутафорской крови. «Я видел цистерны крови, стоящие вокруг», — поделился Маккуойд.

В оригинальной игре также было множество кровавых сцен.

Премьера фильма стоится 16 апреля на стриминговой платформе HBO Max.

Ранее трейлер фильма «Мортал Комбат» побил рекорд просмотров среди «жестких» роликов.