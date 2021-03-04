Режиссер «Мортал Комбат» пообещал много жестоких сцен в фильме
Александра Лисица
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Режиссер фильма «Мортал Комбат» по мотивам одноименной компьютерной игры Саймон Маккуойд в интервью Cinema Blend пообещал, что в фильме будет много жестоких и кровавых сцен.
Для их съемок было заготовлено много бутафорской крови. «Я видел цистерны крови, стоящие вокруг», — поделился Маккуойд.
В оригинальной игре также было множество кровавых сцен.
Премьера фильма стоится 16 апреля на стриминговой платформе HBO Max.
Ранее трейлер фильма «Мортал Комбат» побил рекорд просмотров среди «жестких» роликов.
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