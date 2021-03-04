Эдди Мерфи пришлось взять белого актера в фильм «Поездка в Америку»
Елена Арнольдова
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Актер Эдди Мерфи в интервью Джимми Киммелу признался, что ему пришлось взять белого актера в фильм «Поездка в Америку» 1988 года.
Мерфи, который писал сценарий для фильма и играл в нем главную роль, объяснили, актерский состав вышел «слишком черным». В проект пригласили комика Луи Андерсона, который сыграл работника закусочной.
По словам артиста, он выбрал Луи Андерсона, поскольку был с ним знаком и знал, что он справится со смешной ролью.
Ранее сервис Amazon Prime Video опубликовал на YouTube трейлер второй части комедии «Поездка в Америку» Крэйга Брюэра с Эдди Мерфи в главной роли.
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