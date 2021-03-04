Мультсериал «Симпсоны» продлили на два сезона

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Кадр из мультсериала «Симпсоны» Кадр из мультсериала «Симпсоны»
Кадр из мультсериала «Симпсоны»
21st Century Fox

Телеканал Fox продлил культовый мультсериал «Симпсоны» еще на два сезона, сообщает Variety.

По завершении 34-го сезона, выход которого намечен на 2023 год, в мультсериале будет 757 эпизодов, указано в сообщении. При этом юбилейный 700-й выпуск выйдет в эфир 21 марта этого года.

«Все в «Симпсонах» очень рады, что их снова продлили, и мы планируем много больших сюрпризов. Гомер потеряет волосы, Милхаус получит контактные линзы, а Барт в тридцать третий раз отметит свой десятый день рождения», – рассказал создатель сериала Мэтт Гренинг.

«Симпсоны» являются самым длинным мультсериалом в истории американского телевидения, шоу непрерывно выходит с 1989 года. В сентябре 2020 года началась трансляция 32 сезона сериала.

В 2021 году скончались двое сценаристов мультсериала. 19 января не стало Дэвида Ричардсона, 1 февраля — Марка Уилмора.