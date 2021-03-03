Папа Римский счел радостным сюрпризом перевод его послания на русский
Карина Казанцева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Папа Римский Франциск счел радостным сюрпризом перевод его послания верующим Fratelli tutti («Все братья») на русский язык. Об этом сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман (ДУМ) России.
«Меня также обрадовало и поразило, что именно Международный мусульманский форум подготовил этот русский перевод», — сказал Папа Римский.
По его словам, это позволит множеству людей «доброй воли» ознакомиться с выступлением.
Ранее понтифик предсказал новый Всемирный потоп.