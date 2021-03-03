Российский хит 1991 года стал популярным в Европе

Песня российского исполнителя Игоря Наджиева «Ну, целуй», написанная в 1991 году, стала хитом в Европе, сообщает ФАН.

В декабре 2020 года эта композиция, созданная на стихи поэта Сергея Есенина, под названием Kiss Me попала в плейлисты нескольких радиостанций Великобритании, США, Румынии, Норвегии и Италии. Первыми хит 90-х Игоря Наджиева поставили на британской радиостанции 3TFM, позже она прозвучала на американском Liberty First Radio. Песня Наджиева оказалась первым русскоязычным треком у этого вещателя. «Самое главное — что звучит на волнах радиоэфиров в мире великая русская поэзия гения русской земли Сергея Александровича Есенина! Это ли не чудо? Это ли не божий промысел как для меня, так и для всех нас?» — реагирует на свой неожиданный успех Наджиев.

В 2021 году исполнитель планирует выпустить альбом песен, написанных на английском языке в 2000 году для американского сценического шоу Nebulae в Лас-Вегасе, в котором Наджиев принимал участие.