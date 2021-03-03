Умер актер из «Династии» Джеффри Скотт

Актер из сериала «Династия» Джеффри Скотт скончался на 80-м году жизни, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на жену покойного.

Смерть наступила 23 февраля 2021 года в ночь после дня рождения актера. Причиной смерти стала болезнь Паркинсона.

В «Династии» Джеффри Скотт играл теннисиста Марка Дженнингса, первого мужа одной из главных героинь — Кристал Кэррингтон в исполнении Линды Эванс. Он также знаком телезрителю по рекламе табачных изделий и парфюма Old Spice.