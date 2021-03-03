Галустян отсудил у Андреасяна права на фильм за долги

Актер Михаил Галустян отсудил у режиссера Сарика Андреасяна права на фильм «Непрощенный», передает Telegram-канал Mash.

Утверждается, что кинокомпания актера «Фреш-фильм» вложила 15 миллионов в картину «Кома» студии «Энджой мувиз», принадлежавшей режиссеру.

После провала в прокате «Защитников» Фонд кино потребовал вернуть деньги, и студия оказалась на грани банкротства. Андреасян перешел в новую компанию «Большое кино», а выпущенная «Кома» собрала в прокате $2,5 млн — в два раза меньше потраченных средств.

Галустян хотел вернуть вложения через суд, однако режиссер предложил сделку и вместо денег передал ему права на фильм «Непрощенный», который смог окупиться в прокате.