Балагов снимет фильм об отце и сыне после работы над сериалом HBO

Российский режиссер Кантемир Балагов пишет сценарий своего нового фильма в соавторстве с лауреатом литературной премии «Большая книга» Мариной Степновой, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании «Нон-Стоп Продакшн».

Действие нового фильма развернется в родной для режиссера Кабардино-Балкарии. Балагов объяснил, что решил работать со Степновой после прочтения романа Степновой «Женщины Лазаря» он сразу понял, что хочет работать с ней. «Меня поражали ее слово, характеры ее героев и эмоции, которые я испытывал. Я очень счастлив, что над следующим фильмом мы с Мариной работаем вместе. Наш сценарий называется «Моника» — это история про отца и сына. Про то, на что способен сын, пытаясь сделать отца больше, чем он есть», — рассказывает Балагов.

Степнова, в свою очередь, призналась, что много спорит с режиссером, однако считает, что Балагов очень тактичен как соавтор.

Съемки начнутся сразу после того, как Балагов снимет пилотные эпизоды сериала HBO «Одни из нас» (The Last of Us) Крейга Мейзина по мотивам одноименной компьютерной игры.

