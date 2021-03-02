Богомолов разрешил флиртовать в новых правилах Театра на Малой Бронной

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Кадр из сериала «Псих» (2020) Кадр из сериала «Псих» (2020)
Кадр из сериала «Псих» (2020)
Видеопрокат

Режиссер Константин Богомолов опубликовал в Instagram список новых правил Театра на Малой Бронной.

Их Богомолов позаимствовал из этического кодекса Нового Рижского театра, созданного худруком Алвисом Херманисом.

В частности, в них Богомолов заявил, что Театр на Малой Бронной и политкорректность несовместимы. Кроме того, он разрешил в театре шутить на любые темы, рассказывать анекдоты без ограничений, флиртовать и заводить романы как между актерами, так и между зрителямию «В нашем театре могут работать люди с разными политическими взглядами. Чем они разнообразнее — тем лучше и интереснее; в нашем театре можно не только не прятать и не стыдиться своих политических взглядов, но и не бояться открыто их высказывать и спорить о них», — уточнил он.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о «манифесте» Богомолова.