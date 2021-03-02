Звезды сериала «Деграсси» сообщили о смерти 29-летнего актера Джамила Френча

Звезда сериалов «Деграсси» и «Саундтрек» Джамил Френч скончался в возрасте 29 лет, сообщает The Sun со ссылкой на коллег канадского актера.

О смерти артиста сообщили актрисы Кристин Проспери, Мелинда Шанкар. Последняя играла в «Деграсси» возлюбленную персонажа Джамила Френча. «Ты всегда будешь в моем сердце. Спасибо за то что был таким талантливым, сочувствующим, добрым и смешным», — написала она.

Представители Джамила Френча пока не рассказали о причинах смерти молодого артиста.