Погранслужба Украины подтвердила запрет въезда в страну российской актрисе

Российской актрисе театра и кино на три года запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма. Об этом сообщила пресс-служба государственной пограничной службы страны.

Как пишет пресс-служба, россиянка прилетела в аэропорт Киева «Борисполь» из Минска, чтобы поучаствовать в съемках.

«При оформлении было установлено, что она является актрисой театра и кино, заслуженной артисткой России. Также россиянка объяснила, что на украинский полуостров ездила якобы с частным визитом весной 2020 года и попала туда авиарейсом», — говорится в сообщении.

Имя и фамилия актрисы не называются, но, судя по фотографиям, речь идет о Розе Хайруллиной. Ее вернули обратно в Белоруссию.

Ранее СМИ сообщали, что Розу Хайруллину задержали на украинской границе.