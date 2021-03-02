Фадеев пообещал «расстроить врагов» фильмом о своем лейбле

Продюсер Максим Фадеев анонсировал в Instagram выход фильма о своем лейбле Malfa.

По словам Фадеева, фильм находится на стадии подготовки. «Расскажем, чем занимается Malfa все это время! Как я и говорил, это будет нечто, что многих приятно удивит, а врагов расстроит», — пообещал он.

Также Максим Фадеев намекнул, что его просят вернуть на сцену один из старых проектов.

Ранее Максим Фадеев пригрозил судом известному диетологу.