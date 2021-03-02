Роспотребнадзор разрешил школьным классам посещать музеи

Роспотребнадзор согласовал возможность посещения музеев школьными классами в рамках просветительско-образовательных программ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Соответствующее письмо Роспотребнадзора уже поступило в Минкультуры. Прием музеями отдельных классов разрешили с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в стране и возобновления очных занятий учащихся в школах. При этом ведомство напоминает о необходимости соблюдения профилактических мер, направленных на воспрепятствование распространению коронавирусной инфекции.

Группы школьников должны будут формироваться из одного класса, поскольку действуют нормы, запрещающие проведение массовых мероприятий для детей с участием различных групп.

Ранее власти назвали культуру наиболее пострадавшей из-за пандемии сферой.