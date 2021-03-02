Россияне выберут участника конкурса «Евровидение-2021»

Россияне 8 марта смогут сами выбрать представителя страны на международном песенном конкурсе «Евровидение» 18–22 мая в Нидерландах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Первого канала.

В следующий понедельник, 8 марта, зрители Первого канала могут проголосовать в специальном праздничном шоу за исполнителя и песню, которые представят Россию на конкурсе «Евровидение» в мае 2021 года.

В 2020 году «Евровидение» пришлось отменить из-за коронавируса. При этом британский комментатор международного музыкального соревнования «Евровидение» Грэхем Нортон рассказал, что конкурс в 2021 проведут несмотря на пандемию.

Месяцем ранее стало известно, что оргкомитет «Евровидения» отказался от идеи провести полноценный конкурс в привычном формате. В настоящее время у организаторов есть три варианта проведения конкурса.