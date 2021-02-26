Названа дата прощания с актером Дмитрием Писаренко

Прощание с актером Дмитрием Писаренко и его похороны состоятся 27 февраля на кладбище «Ракитки», сообщает ТАСС со ссылкой на пасынка артиста Антона Бережного.

Бережной уточнил, что смерть 61-летнего артиста стала неожиданностью, поскольку он не страдал от хронических заболеваний и регулярно проходил обследования. «Скорее всего, случился удар», — сказал он.

Мужчина также рассказала, что семья нашла две коробки с записями артиста. «Я думаю, правильным для его памяти будет все это оцифровать, чтобы люди могли получать доступ к его творчеству, чтобы его дело жило. Это прекрасные радиопостановки, добрые сказки», — рассказал он.

О смерти Дмитрия Писаренко стало известно 24 февраля. Актер снялся в картинах «Царь Иван Грозный», «Лермонтов», «Ревизор». После 1990-х годов почти не участвовал в съемках. Работал в Малом театре, Московском Новом драматическом театре, в «Школе современной пьесы».

Ранее пасынок Писаренко рассказал о самочувствии актера перед смертью.