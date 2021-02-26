Названа дата прощания с актером Дмитрием Писаренко

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Актер Дмитрий Писаренко. Кадр из фильма «Царь Иван Грозный» (1991) Актер Дмитрий Писаренко. Кадр из фильма «Царь Иван Грозный» (1991)
Актер Дмитрий Писаренко. Кадр из фильма «Царь Иван Грозный» (1991)
Тискино

Прощание с актером Дмитрием Писаренко и его похороны состоятся 27 февраля на кладбище «Ракитки», сообщает ТАСС со ссылкой на пасынка артиста Антона Бережного.

Бережной уточнил, что смерть 61-летнего артиста стала неожиданностью, поскольку он не страдал от хронических заболеваний и регулярно проходил обследования. «Скорее всего, случился удар», — сказал он.

Мужчина также рассказала, что семья нашла две коробки с записями артиста. «Я думаю, правильным для его памяти будет все это оцифровать, чтобы люди могли получать доступ к его творчеству, чтобы его дело жило. Это прекрасные радиопостановки, добрые сказки», — рассказал он.

О смерти Дмитрия Писаренко стало известно 24 февраля. Актер снялся в картинах «Царь Иван Грозный», «Лермонтов», «Ревизор». После 1990-х годов почти не участвовал в съемках. Работал в Малом театре, Московском Новом драматическом театре, в «Школе современной пьесы».

Ранее пасынок Писаренко рассказал о самочувствии актера перед смертью.