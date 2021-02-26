Земфира выпустила новый альбом спустя 8 лет
Ника Пикекатлет
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Певица Земфира выпустила новый музыкальный альбом спустя восемь лет. Об этом говорится в ее Instagram.
Седьмой студийный альбом получил название «Бордерлайн».
В него вошли 12 композиций, среди которых уже вышедшие синглы «Крым» и «Остин».
В публикации певица отметила, что альбом доступен на всех музыкальных площадках.
До этого последним альбомом Земфиры считался «Жить в твоей голове», вышедший в 2013 году.
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