Земфира выпустила новый альбом спустя 8 лет

Певица Земфира выпустила новый музыкальный альбом спустя восемь лет. Об этом говорится в ее Instagram.

Седьмой студийный альбом получил название «Бордерлайн».

В него вошли 12 композиций, среди которых уже вышедшие синглы «Крым» и «Остин».

В публикации певица отметила, что альбом доступен на всех музыкальных площадках.

До этого последним альбомом Земфиры считался «Жить в твоей голове», вышедший в 2013 году.