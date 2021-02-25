ФАС завела дело против Моргенштерна из-за непристойной рекламы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело о нарушении законов о рекламе против рэпера Моргенштерна. Дело было заведено из-за ролика музыканта «Клипа за 10 лямов», в котором рекламируется кредитная карта Альфа-Банка.

В ведомстве заявили, что созданный в рекламе образ девушек, которые являются сотрудниками АО «Альфа-Банк», «выглядит вызывающим и является непристойным, так как «вырез у рубашек чрезмерно откровенный и через него виднеется нижнее белье». Таким образом, созданный в рекламе образ противоречит реальному образу сотрудников банка», — сказано в сообщении.

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