Умер швейцарский поэт и переводчик Филипп Жакоте

Во Франции скончался швейцарский поэт, переводчик и литературный критик Филипп Жакоте, передает BFM TV.

Он ушел из жизни в возрасте 95 лет.

По данным телеканала, Жакоте умер в среду, 24 февраля, в своем доме в Гриньяне.

Первая работа поэта вышла в 1945 году. Он стал обладателем множества наград, в том числе Гонкуровской премии в 2003 году. Жакоте также делал переводы, в частности он перевел на французский язык произведения Осипа Мандельштама.