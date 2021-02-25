Умер швейцарский поэт и переводчик Филипп Жакоте
Антон Демидов
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Во Франции скончался швейцарский поэт, переводчик и литературный критик Филипп Жакоте, передает BFM TV.
Он ушел из жизни в возрасте 95 лет.
По данным телеканала, Жакоте умер в среду, 24 февраля, в своем доме в Гриньяне.
Первая работа поэта вышла в 1945 году. Он стал обладателем множества наград, в том числе Гонкуровской премии в 2003 году. Жакоте также делал переводы, в частности он перевел на французский язык произведения Осипа Мандельштама.
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