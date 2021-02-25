Назван размер оставленного котам Эрмитажа наследства мецената

В Эрмитаже назвали сумму, которую завещал музейным котам меценат из Франции, сообщает РИА «Новости».

Как рассказала пресс-секретарь котов Государственного Эрмитажа Мария Халтунен, к концу весны животные получат около €3 тыс.

Для вступления эрмитажных котов в права наследства необходимо уплатить соответствующие налоги французской стороне, а также оплатить нотариальные услуги. Окончательное решение об использовании средств пока не принято, но Эрмитаж все еще склоняется к тому, чтобы потратить их на ремонт жилья котов, которых сейчас около 50. «Мы даже сможем повесить там табличку, что необходимо, и это будет очень по-европейски», — заключила пресс-секретарь эрмитажных котов.

Эрмитажные коты впервые появились в музее в ХVIII веке, когда Петр I поселил в Зимнем дворце привезенного из Голландии кота.

Ранее стало известно, на что потратят оставленное котам Эрмитажа наследство мецената.