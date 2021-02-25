Взявшее гран-при «Кинотавра» «Пугало» получило дату онлайн-премьеры

Якутские фильмы «Черный снег» и «Пугало» получили даты онлайн-премьер.

Обладатель гран-при фестиваля «Окно в Европу» и приза за лучшую продюсерскую работу «Черный снег» рассказывает о дальнобойщике Гоше, который возит продукты в отдаленные участки Якутии, но в одном из своих рейсов застревает посреди дороги. Фильм выйдет на сервисе Premier 18 марта.

Фильм Дмитрия Давыдова «Пугало», получивший главный приз и приз за лучшую женскую роль, а также приз Гильдии киноведов и кинокритиков на фестивале «Кинотавр» в 2020 году, будет доступен онлайн 25 марта. В центре его сюжета — жизнь знахарки и юродивой, к которой идут за помощью и которую ненавидят.

Ранее Дмитрий Давыдов рассказывал о том, как создал образ главной героини «Пугала».