Причиной смерти 20-летней писательницы в Москве мог стать голод

Хозяин квартиры, которую снимала в Москве 20-летняя писательница Аделина Шелдон, в беседе с «Вечерней Москвой» назвал возможную причину ее смерти.

По его словам, девушка увлекалась голоданием и могла умереть от голода. «Я подозреваю, что ее смерть связана с очередной голодовкой, из которой она не вышла. Холодильник был пустой. На кухне была маленькая кастрюлька с остатками каши, типа гречки. Стояло три пакета всяких порошков а-ля детокс», — уточнил он.

Аделина Шелдон родилась на Украине, после училась в Эдинбургском университете по специальности «Бизнес и экономика», переехала в Москву. Увлекалась историей, планировала создать сагу, посвященную французской королевской семье, из которой написала первую книгу — «Венценосные».