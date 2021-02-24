Вдова актера Писаренко рассказала о его предсмертных планах

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Актер Дмитрий Писаренко. Кадр из фильма «Царь Иван Грозный» (1991) Актер Дмитрий Писаренко. Кадр из фильма «Царь Иван Грозный» (1991)
Актер Дмитрий Писаренко. Кадр из фильма «Царь Иван Грозный» (1991)
Тискино

Вдова актера Дмитрия Писаренко Лариса Бережная в беседе с телеканалом «360» рассказала о предсмертных планах артиста.

Бережная вышла замуж за Писаренко в 2014 году, с актером проживал ее сын Антон, друживший с Писаренко. «Антон все делал по дому, и продукты покупал, и горячую еду готовил. А Дмитрий Валентинович еще был полон сил и имел большие планы на будущее, хотел сделать моноспектакль», — рассказала вдова.

Дмитрий Писаренко родился в Москве 16 мая 1959 года. В середине семидесятых он выступал в спектаклях Московского театра им. Ленинского комсомола. В кино начал сниматься во время учебы на старших курсах театрального училища им. Щепкина. После окончания вуза Писаренко поступил в труппу Малого театра, где проработал до 1995 года. Впоследствии он выступал в составе Московского Нового драматического театра, а также театра «Школа современной пьесы».

21 февраля Писаренко перестал отвечать на звонки, а двумя днями позднее не открыл дверь своей квартиры. Прибывшие на место полицейские обнаружили тело артиста без следов насилия. Лариса Бережная объяснила, что причиной смерти стали проблемы с сердцем.