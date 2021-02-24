Вдова актера Писаренко рассказала о его предсмертных планах

Вдова актера Дмитрия Писаренко Лариса Бережная в беседе с телеканалом «360» рассказала о предсмертных планах артиста.

Бережная вышла замуж за Писаренко в 2014 году, с актером проживал ее сын Антон, друживший с Писаренко. «Антон все делал по дому, и продукты покупал, и горячую еду готовил. А Дмитрий Валентинович еще был полон сил и имел большие планы на будущее, хотел сделать моноспектакль», — рассказала вдова.

Дмитрий Писаренко родился в Москве 16 мая 1959 года. В середине семидесятых он выступал в спектаклях Московского театра им. Ленинского комсомола. В кино начал сниматься во время учебы на старших курсах театрального училища им. Щепкина. После окончания вуза Писаренко поступил в труппу Малого театра, где проработал до 1995 года. Впоследствии он выступал в составе Московского Нового драматического театра, а также театра «Школа современной пьесы».

21 февраля Писаренко перестал отвечать на звонки, а двумя днями позднее не открыл дверь своей квартиры. Прибывшие на место полицейские обнаружили тело артиста без следов насилия. Лариса Бережная объяснила, что причиной смерти стали проблемы с сердцем.