Умер киновед Даль Орлов

Умер ведущий телепередачи «Кинопанорама», сценарист и киновед Даль Орлов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Союза кинематографистов России.

Далю Орлову было 86 лет. «С горечью сообщаем, что сегодня на 87 году жизни скончался советский и российский киновед, драматург, сценарист, критик и публицист, заслуженный деятель искусств РСФСР Даль Константинович Орлов», — рассказали в организации. Дата и место прощания с киноведом будут известны позднее.

Даль Орлов после окончания филологического факультета МГУ работал в газете «Труд». После этого был заместителем главного редактора журнала «Искусство кино», а позднее – главным редактором «Советского экрана».

В 1980-1986 годах Орлов вел телепередачу «Кинопанорама».