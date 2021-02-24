Екатерина Градова верила, что молитва спасла ее от смерти

Скончавшаяся звезда «Семнадцати мгновений весны» Екатерина Градова не скрывала, что в 1980-х ушла из театра и кино из-за болезни, передает сайт kp.ru.

Она рассказывала, что два года почти не выходила из дома и очень похудела. «Однажды случайно услышала, как врач сказал моим родным: «Забирайте ее, пусть хоть последний Новый год дома встретит». Вот тогда я обратилась к Богу, и болезнь отступила», — говорила артистка.

Веря, что молитва спасла ее от смерти, Градова окончила Свято-Тихоновский Богословский институт и начала преподавать «Живое слово», после путешествовала по монастырям.

Последние годы жизни Екатерина Градова провела с мужем Игорем Тимофеевым в их доме во Владимирской области в деревне Горки.

О смерти 74-летней Градовой стало известно 22 февраля. Похороны актрисы пройдут 24 февраля на Троекуровском кладбище.

Ранее адвокат рассказал о наследстве Екатерины Градовой.