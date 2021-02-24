Звезда «Универа» Хилькевич рассказала о желании усыновить ребенка

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, призналась в желании усыновить ребенка.

По словам женщины, это ее мечта. «И я верю, что когда-нибудь она осуществится», — не сомневается Хилькевич.

У Анны Хилькевич есть двое дочерей от второго брака с бизнесменом Артуром Волковым. Арианна родилась в 2015, а Мария в 2018 году.

Ранее Анна Хилькевич вспомнила о домогательствах режиссера в 15 лет во время кинопроб.