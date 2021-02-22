Раскрыта тайна надписи на картине «Крик» Эдварда Мунка

Эксперты раскрыли тайну авторства надписи на картине «Крик» Эдварда Мунка, сообщает New York Times.

В углу знаменитой картины 1893 года, изображающей кричащего человека, написано «Такое мог написать только сумасшедший». Ранее предполагали, что надпись нанес вандал, однако кураторы Национального музея искусств, архитектур и дизайна Норвегии заявили, что эти слова Мунк написал сам.

Как заявил искусствовед Май Бритт Гуленг, он побуквенно исследовал надпись и пришел к выводу, что она абсолютно идентична почерку художника. «Сомнений больше нет», — сказал он.

По данным «Би-би-си», «Крик» — одна из самых узнаваемых картин в мире, уступает она только «Моне Лизе» Леонардо да Винчи. Мунк создал четыре версии «Крика», написанный в 1893 стал наиболее известным.

Ранее сообщалось, что в Ноттингеме кусок стены с граффити Бэнкси продали за «шестизначную сумму».