На прощании с Мягковым друзья объяснили его уход со сцены

Друзья народного артиста РСФСР Андрея Мягкова на церемонии прощания с ним объяснили уход актера со сцены, пишет «Московский комсомолец».

Они уточнили, что последнюю роль Мягков исполнил в спектакле «Белый кролик», где также играла его жена Анастасия Вознесенская. На одном из выступлений у актрисы случился инсульт, и этот спектакль для нее и Мягкова стал последним. После этого Мягков отказался от всех ролей, чтобы ухаживать за Вознесенской. «Нес этот груз. Он никогда не сдавался», — вспоминал актер Евгений Киндинов.

Похороны Андрея Мягкова прошли 20 февраля на Троекуровском кладбище.

Ранее представитель жены Мягкова рассказал, почему она не пришла на похороны актера.