Фильм «Конек-Горбунок» возглавил кинопрокат в России в минувшие выходные

В минувшие выходные лидером отечественного кинопроката стал российский фильм в жанре фэнтези «Конек-Горбунок». Картина собрала 285 млн рублей, гласят предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 18 по 21 февраля.

Ленту срежиссировал Олег Погодин. Она вышла в российский прокат 18 февраля. Фильм снят по мотивам одноименной сказки Петра Ершова о приключениях крестьянского сына Ивана и друга и его помощника Конька-Горбунка. Главную роль сыграл Антон Шагин, Коньком-Горбунком стал Павел Деревянко.

На втором месте по кассовым сборам оказалась российская комедия «Родные» режиссера Ильи Аксенова. Прокат картины стартовал 11 февраля. За выходные фильм собрал 84,5 млн рублей. По сюжету ленты, отец семейства, роль которого исполнил Сергей Бурунов, вместе с родными решил поехать на Грушинский фестиваль и исполнить там свою песню. Семье приходится собраться в автопутешествие через всю Россию. В фильме сыграли Ирина Пегова, Семен Трескунов и певица Монеточка.

Третью строчку занял рейтинга занял американский мультфильм «Душа». Отечественный прокат анимационной ленты начался 21 января, за прошедшие выходные она собрала 67,1 млн рублей. В мультфильме показано, как душа учителя музыки оказывается в мире, в котором она должна обрести новые мечты и таланты, а затем вновь переродиться в мире людей. Озвучкой ролей занимались Джейми Фокс, Тина Фей, Грэм Нортон, Рэйчел Хаус, Анджела Бассетт и другие актеры.