В Петербурге блогер потратил полмиллиона рублей на памятник Моргенштерну

В Санкт-Петербурге блогер Илья Плавник потратил полмиллиона рублей на памятник реперу Моргенштерну. Об этом Плавник сообщил в Twitter.

«Памятник стоит сейчас в Санкт-Петербурге на Кирочной, 7а, и открыт для посещения», — сказал блогер.

По его словам, в этом месте будет музей имени Моргенштерна. Плавник также добавил, что готов сотрудничать с властями Башкирии, откуда репер родом.

Ранее сообщалось, что Моргенштерна могут оштрафовать за нарушение авторских прав.