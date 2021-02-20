В Москве прощаются с Андреем Мягковым

В МХТ имени Чехова в Москве началась церемония прощания в народным артистом РСФСР Андреем Мягковым. Об этом сообщает РИА «Новости».

Гроб с телом артиста расположили на сцене и украсили множеством цветов, в том числе от президента России Владимира Путина.

Проводить актера в последний путь пришли министр культуры России Ольга Любимова, худрук МХТ имени Чехова Сергей Женовач, режиссер Марина Брусникина, актеры Авангард Леонтьев, Станислав Любшин, Евгения Добровольская, Вера Сотникова и многие другие.

О смерти 82-летнего Андрея Мягкова стало известно 18 февраля. Официальная причина смерти пока не названа. Прощание с Мягковым пройдет 20 февраля в МХТ им. Чехова.

Андрей Мягков с 1965 года служил в театре «Современник», в 1977 году перешел во МХАТ, после раскола которого в 1987 году остался в МХТ им. Чехова. Кинозрителям Андрей Мягков знаком по главным ролям в картинах Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс».

Ранее знакомые рассказали о закрытой жизни Андрея Мягкова и его супруги.