В Москве может появиться памятная доска Андрею Мягкову

В Москве может появиться памятная доска советскому и российскому актеру театра и кино, народному артисту РСФСР Андрею Мягкову, передает ТАСС со ссылкой на председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова.

По словам Герасимова, перед смертью Мягков долго и сильно болел. «Андрей был потрясающим человеком, удивительным актером. Он был очень умный, образованный и всегда требовательно относился к себе», — вспоминает Герасимов.

Он уточнил, что актер редко вступал с кем-либо в дружеские отношения. «Но я рад, что они у нас таковые были. Светлая память и соболезнования всем родственникам и друзьям. Я уверен, что памятная табличка обязательно появится на доме, где он жил. Будем ждать обращения по этому поводу в Московскую городскую думу», — заключил Герасимов.

О смерти 82-летнего Андрея Мягкова стало известно 18 февраля. Официальная причина смерти пока не названа. Прощание с Мягковым пройдет 20 февраля в МХТ им. Чехова.

Андрей Мягков с 1965 года служил в театре «Современник», в 1977 году перешел во МХАТ, после раскола которого в 1987 году остался в МХТ им. Чехова. Кинозрителям Андрей Мягков знаком по главным ролям в картинах Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс».