Еще два участника «Хора Турецкого» попали в черный список Украины

Министерство культуры и информационной политики Украины запретило въезд в страну еще двух музыкантов из российской арт-группы «Хор Турецкого», сообщает РИА «Новости».

В черный список внесены Борис Горячев и Евгений Кульмис.

Ранее в черный список украинского минкульта попали другие участники коллектива — Алексей Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Константин Кабанов, Михаил Кузнецов, Игорь Зверев, Евгений Тулинов, а также сам основатель и продюсер коллектива Михаил Турецкий.

Сейчас в черном списке минкульта Украины находятся 178 человек.