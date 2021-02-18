Майков сработался с женщинами-полицейскими в трейлере «Девушек с Макаровым»

В распоряжении «Газеты.Ru» оказался первый трейлер сериала «Девушки с Макаровым», который скоро выйдет на ТНТ.

Главную роль в комедийном сериале о начальнике уголовного розыска Макарове сыграл Павел Майков.

По сюжету, не верящий в женский профессионализм должен будет сработаться с четырьмя молодыми выпускницами Школы полиции. Их сыграли актрисы Алевтина Тукан, Валерия Астапова, Влада Ермолаева и Елена Полянская. «Как старший товарищ я всегда готов был дать хороший совет, но только если они в них нуждались. Все девушки очень талантливые, красивые, подвижные, и я надеюсь, что сериал даст им хороший толчок в их дальнейшем профессиональном карьерном росте», — вспоминает о съемках Майков.

Начинающим оперативницам и брутальному Макарову предстоит блюсти порядок в неспокойном районе. Есть в сериале и романтические линии.

Дата премьеры сериала пока не сообщается.