Голос Инстасамки уберут из мультфильма «100% Волк»

Кинопрокатная компания TenLetters переозвучит персонажа мультфильма «100% Волк» после скандала с блогершей Инстасамкой (настоящее имя Дарья Зотеева).

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Зотеева озвучила одну из героинь мультфильма еще летом 2020 года. Недавно в сеть попало видео, на котором она оскорбляет пришедших к ней домой визажисток, используя нецензурную лексику, и выбрасывает их вещи за дверь. Свой поступок Дарья Зотеева объяснила тем, что визажистки якобы опоздали к назначенному времени.

Такое поведение 20-летней блогерши гендиректор компании Дмитрий Можаев назвал недопустимым. «К сожалению, мы не можем отследить поведение актеров, блогеров и прочих творческих людей в быту и вне студии дубляжа. Тем более спустя полгода с момента записи голосовой дорожки персонажа. Об этом инциденте мы узнали из интернета, изучили его и приняли решение прислушаться к нашим зрителям, пожелавшим нам заменить голос Дарьи Затеевой на другого актера дубляжа», — объяснил он.

По словам Можаева, компания не хочет, чтобы мультфильм ассоциировался с негативными событиями, а заменить Зотееву будет несложно, поскольку ее звуковая дорожка занимала всего две минуты.

Премьера мультфильма «100% Волк» состоится 8 апреля.