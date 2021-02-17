Умер оператор «Войны и мира»

Один из операторов киноэпопеи Сергея Бондарчука «Война и мир» Аветис Зенян скончался на 86-м году жизни, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение гильдии кинооператоров Союза кинематографистов России.

Аветиса Зеняна без признаков жизни обнаружила его супруга Галина, он не дышал, пульс не прощупывался. Женщина вызвала «скорую помощь», и прибывшие на место медики констатировали смерть Зеняна.

Причиной смерти стало тяжелое онкологическое заболевание, пишет сайт kp.ru со ссылкой на собственный источник в медицинских кругах.

В 1962 году выпускник ВГИКа Аветис Зенян получил приглашение в съемочную группу от Сергея Бондарчука, снимавшего «Войну и мир». Зенян принимал участие в съемках всех четырех эпизодов картины, получившей премию Американской киноакадемии «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.