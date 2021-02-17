Михалков предложил лишать гражданства за призывы к санкциям

Режиссер Никита Михалков в интервью телеканалу «Россия 24» предложил лишать российского гражданства тех, кто призывает другие страны вводить санкции против России.

По мнению Михалкова, статья о лишении гражданства нужна «не для того, чтобы побить инакомыслие, не для того, чтобы наказать людей, которые выходят и протестуют против беззакония, чиновничества, коррупции». «Коррупция есть, с ней надо бороться, но не разрушением страны», — подчеркнул Михалков.

Михалков также убежден, что «применение этой статьи не должно привести к злоупотреблениям». «Мы тем самым избежим всяких тюрем, лагерей и постоянного смердения в пространство страны», — уверен режиссер.

Ранее американские исследователи предупредили власти США о том, что санкции, которые вводятся для противодействия различным странам, несут опасность для положения доллара.