Звезда «Белого солнца пустыни» Кахи Кавсадзе пошел на поправку

Госпитализированный с двусторонней пневмонией народный артист Грузии Кахи Кавсадзе пошел на поправку, пишет ТАСС со ссылкой на Левана Ратиани — директора Первой университетской клиники Тбилиси.

В этой больнице актер проходит лечение, у него наблюдается положительная динамика. «Господин Кахи идет на поправку, однако все равно остается в реанимационном отделении», — уточнил Ратиани.

В ноябре 2020 года 85-летний Кавсадзе был госпитализирован с коронавирусом, от которого вскоре вылечился.

Кахи Кавсадзе с 1959 года является актером театра Руставели. Сыграл Черного Абдуллу в фильме «Белое солнце пустыни», также играл в картинах «Мелодии верийского квартала», «Древо желаний», «Покаяние» и других.

О госпитализации артиста стало известно 16 февраля.