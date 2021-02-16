Звезда «Очень странных дел» назвал новый сезон сериала самым мрачным

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Кадр из сериала «Очень странные дела» Кадр из сериала «Очень странные дела»
Кадр из сериала «Очень странные дела»
21 Laps Entertainment

Канадский актер Финн Вулфард, сыгравший Майка Уилера в сериале Netflix «Очень странные дела» рассказал для подкаста CBC Listen о предстоящем четвертом сезоне шоу.

Звезда сериала признался, что считает новый сезон самым мрачным. «Он становится мрачнее с каждый сезоном. Я думал, что третий сезон будет самым страшным — взрывающиеся крысы и все такое. Но четвертый — самый мрачный из всех. Каждый год он становится круче: смешнее, страшнее, грустнее», — поделился актер.

По словам артиста, съемки шоу были прерваны из-за пандемии коронавируса. Сейчас они возобновились. Когда состоится премьера четвертых «Очень странных дел», пока неизвестно.

Впервые «Очень странные дела» вышли на стриминговой платформе Netflix в 2016 году. По сюжету, группе подростков пришлось бороться с монстром из другого мира. Действие сериала разворачивается в 1980-х годах в вымышленном американском городе.

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