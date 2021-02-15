Познер назвал самую неприятную гостью своей передачи
Елена Арнольдова
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Журналист и телеведущий Владимир Познер назвал самую неприятную гостью своей авторской передачи на «Первом канале».
По словам Познера, это депутат Госдумы Ирина Яровая. «Яровая Ирина Анатольевна больше всего поразила меня в неприятную сторону», — цитирует журналиста «Познер Online».
Среди понравившихся ему интервью Познер назвал разговор с бывшим главой «Роснано», а теперь спецпредставителем президента России по целям устойчивого развития Анатолием Чубайсом.
Ранее сообщалось, что аккаунты сайта Познера в Facebook и Twitter удалят.
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